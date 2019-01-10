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    Ford готовится к закрытию заводов в Европе

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Автопроизводитель Ford Motor Co. планирует сократить тысячи рабочих мест в своем европейском подразделении в рамках реорганизации бизнеса в регионе.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", руководитель бизнеса Ford в регионе Стивен Армстронг не стал уточнять, сколько именно сотрудников могут покинуть компанию.

    "Ford планирует добиться максимального снижения затрат на рабочую силу путем добровольного ухода сотрудников в Европе", - говорится в сообщении компании.

    Всего в Европе в Ford работают примерно 54 тыс. человек, главным образом в Германии, Великобритании и Испании.

    Помимо этого, Ford намерен выйти из сегмента минивэнов, прекратить производство автоматических трансмиссий в Бордо, завершить пересмотр своего бизнеса в России и объединить штаб-квартиры британского подразделения и финансового бизнеса Ford Credit.

    По словам Армстронга, руководство компании рассматривает все опции, включая закрытие заводов.

    В целях компании - выйти на показатель операционной рентабельности в размере 6% в Европе. Тем временем в третьем квартале 2018 года Ford получил в регионе убыток в размере 245 млн долларов.

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