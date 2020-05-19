Forbes: Спрос на подземные бункеры резко возрос

В последнее время вырос спрос на услуги компаний, которые строят убежища, сообщает Forbes.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", это произошло на фоне пандемии коронавируса. Среди клиентов есть и богатые россияне.

Журнал отмечает, что спрос на убежища обычно возникает в каких-то экстраординарных ситуациях, поэтому этот рынок «достаточно компактен». Руководитель компании «Спецгеопроект» Данила Андреев оценил его объем примерно в 200 млн руб. По его словам, в год строится около 30 комнат безопасности и 10 бункеров. Однако такие показатели были еще до эпидемии COVID-19. Если в обычное время его компания строила один бункер в месяц, сейчас — три. В апреле было получено пять заказов.

Растущий спрос отметили и производители в США (этот рынок там наиболее развит). «К нам много раз обращались русские, и в этом году мы продали два убежища россиянам»,— сообщил главный менеджер американского производителя бункеров Rising S Company Гари Линч.

По его словам, площадь каждого из таких объектов была около 46 кв. м. Цена такого объекта —150 тыс. долларов США. В первые три месяца 2020 года спрос на бункеры вырос на 2000% по сравнению с прошлым годом. Еще одна американская компания Vivos также сообщила о запросах со стороны российских клиентов, но детали уточнять не стала. В целом число заявок на изготовление убежищ выросло более чем на 1000%, продажи выросли более чем на 400%.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,8 млн, на первом месте США — более 1,5 млн, на втором Россия — свыше 299 тыс. За время пандемии умерли более 319 тыс., выздоровели свыше 1,8 млн.