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Forbes составил рейтинг самых богатых людей мира по итогам 2019 года

Forbes составил рейтинг самых богатых людей мира по итогам 2019 года

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших людей мира по итогам 2019 года. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, российский сегмент рейтинга возглавил глава и бенефициар горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин. По данным издания, его состояние оценивается в 19,7 млрд долларов США.

Как сообщает Forbes, в тройку лидеров вошли председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин с состоянием 18,1 млрд долларов США, а также глава "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние оценивается в 17,1 млрд долларов США. Пятерку лидеров замкнули основной акционер "Силовых машин" Алексей Мордашов и семья (16,8 млрд долларов США) и глава "Лукойла" Вагит Алекперов (15,2 млрд долларов США).

В топ-10 богатейших бизнесменов России попали также предприниматели Геннадий Тимченко (14,4 млрд долларов США), глава USM Holdings Алишер Усманов (13,7 млрд долларов США), основатель Альфа-банка и глава LetterOne Михаил Фридман (13 млрд долларов США), бенефициар "Еврохима" Андрей Мельниченко (12,5 млрд долларов США) и предприниматель Роман Абрамович с состоянием 11,3 млрд долларов США.

В целом, в рейтинг вошли 20 российских бизнесменов, при этом состояние Леонида Федуна, замкнувшего рейтинг, оценивалось в 6,4 млрд долларов США.

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