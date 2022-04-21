Forbes сообщил о получении Дуровым гражданства ОАЭ

Российский бизнесмен, основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Российский бизнесмен, основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает издание Forbes, ссылаясь на близкие к предпринимателю источники.

"Таким образом Дуров одновременно является гражданином четырех стран: России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ", – приводит РИА Новости фрагмент статьи Forbes.

Один из собеседников Forbes рассказал, что Дуров вступил в гражданство Эмиратов в феврале прошлого года. По информации источника, Дуров путешествует и совершает деловые поездки, пользуясь документами ОАЭ или Франции, а гражданство Сент-Китс и Невис ему было нужно на время адаптации за рубежом после отъезда из России.

Другой близкий к Telegram источник заявил, что Дуров не путешествует по России и не имеет "в этой стране" каких-либо активов.