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Forbes сообщил о получении Дуровым гражданства ОАЭ

Forbes сообщил о получении Дуровым гражданства ОАЭ Российский бизнесмен, основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Бизнес
21 апреля 2022 г. 22:52

Российский бизнесмен, основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Forbes, ссылаясь на близкие к предпринимателю источники.

"Таким образом Дуров одновременно является гражданином четырех стран: России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ", – приводит РИА Новости фрагмент статьи Forbes.

Один из собеседников Forbes рассказал, что Дуров вступил в гражданство Эмиратов в феврале прошлого года. По информации источника, Дуров путешествует и совершает деловые поездки, пользуясь документами ОАЭ или Франции, а гражданство Сент-Китс и Невис ему было нужно на время адаптации за рубежом после отъезда из России.

Другой близкий к Telegram источник заявил, что Дуров не путешествует по России и не имеет "в этой стране" каких-либо активов.

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