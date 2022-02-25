Forbes: Российские миллиардеры в четверг потеряли 39 млрд долларов

Российские миллиардеры после обвала рынка в четверг в совокупности потеряли 39 млрд долларов США, больше всех сократилось состояние президента "Лукойла" Вагита Алекперова.

Российские миллиардеры после обвала рынка в четверг в совокупности потеряли 39 млрд долларов США, больше всех сократилось состояние президента "Лукойла" Вагита Алекперова.

Как передает Report cо ссылкой на Forbes, российский рынок акций обвалился в четверг по итогам основных торгов на 33,28%.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В связи с этим США, ЕС и ряд других стран ввели санкции в отношении крупнейших российских банков и организаций.

Как отмечает издание, всего с 16 февраля российские миллиардеры обеднели на 90 млрд долларов. По итогам четверга наибольшие потери потерпел Вагит Алекперов - его состояние сократилось на 3,8 млрд долларов или на 15,4%.