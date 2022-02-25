О нас
Аудио новости

Forbes: Российские миллиардеры в четверг потеряли 39 млрд долларов

Forbes: Российские миллиардеры в четверг потеряли 39 млрд долларов Российские миллиардеры после обвала рынка в четверг в совокупности потеряли 39 млрд долларов США, больше всех сократилось состояние президента "Лукойла" Вагита Алекперова.
Бизнес
25 февраля 2022 г. 10:03
Forbes: Российские миллиардеры в четверг потеряли 39 млрд долларов

Российские миллиардеры после обвала рынка в четверг в совокупности потеряли 39 млрд долларов США, больше всех сократилось состояние президента "Лукойла" Вагита Алекперова.

Как передает Report cо ссылкой на Forbes, российский рынок акций обвалился в четверг по итогам основных торгов на 33,28%.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В связи с этим США, ЕС и ряд других стран ввели санкции в отношении крупнейших российских банков и организаций.

Как отмечает издание, всего с 16 февраля российские миллиардеры обеднели на 90 млрд долларов. По итогам четверга наибольшие потери потерпел Вагит Алекперов - его состояние сократилось на 3,8 млрд долларов или на 15,4%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Forbes: Russian billionaires lose nearly $90B amid Ukraine invasion
Версия на азербайджанском языке Müharibənin ilk günü rusiyalı iş adamları 39 milyard dollar itirib

Самое читаемое

Генпрокурор: В СМИ не должно быть места оскорбляющим честь и достоинство материалам
Генпрокурор: В СМИ не должно быть места оскорбляющим честь и достоинство материалам
22 февраля 2022 г. 11:15
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
19 февраля 2022 г. 16:40
Аэропорт Гостомель захвачен российскими войсками
Аэропорт Гостомель захвачен российскими войсками
24 февраля 2022 г. 21:58
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
21 февраля 2022 г. 15:50
Джахангир Аскеров представил коллективу нового вице-президента AZAL
Джахангир Аскеров представил коллективу нового вице-президента AZAL
24 февраля 2022 г. 17:21
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
18 февраля 2022 г. 10:06
В Баку задержан мужчина, убивший мать и двоих малолетних детей
В Баку задержан мужчина, убивший мать и двоих малолетних детей
21 февраля 2022 г. 07:06
В Баку убиты женщина и двое ее малолетних детей
В Баку убиты женщина и двое ее малолетних детей
20 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан и Россия подписали Декларацию о союзническом взаимодействии
ФотоАзербайджан и Россия подписали Декларацию о союзническом взаимодействии
22 февраля 2022 г. 19:48
Джонсон: Великобритания вводит жесткий и беспрецедентный пакет санкций против РФ
Джонсон: Великобритания вводит "жесткий и беспрецедентный" пакет санкций против РФ
24 февраля 2022 г. 21:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi