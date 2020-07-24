Forbes опубликовал рейтинг самых разбогатевших за период пандемии миллиардеров

Леонид Богуславский и Сулейман Керимов разбогатели сильнее всех за время пандемии

Издание Forbes опубликовало рейтинг российских миллиардеров, состояние которых значительнее всего увеличилось за период пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на первом месте находится основатель RTP Global Леонид Богуславский, состояние которого, по оценке издания, возросло на 88% - c 1,5 млрд до 2,8 млрд долларов США. Источником дохода стала растущая стоимость акций компании Datadog, инвестором которой является Богуславский.

На втором месте рейтинга - семья бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, чье состояние возросло с 10 млрд до 18,6 млрд долларов США (+86%) благодаря росту стоимости акций золотодобытчика "Полюса", 78,6% которого принадлежит семье Керимова. На третьей позиции находится совладелец "Яндекса" Аркадий Волож с ростом доходов на 75%, источником которых стала сделка "Яндекса" со Сбербанком по разделению активов.

На четвертом месте - основатель компании TCS Group Holding Олег Тиньков, доходы которого за период пандемии возросли с 1,6 млрд на 2,6 млрд долларов США (+63%). Пятерку лидеров замыкает основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков, увеличивший состояние, по данным издания, на 53% - с 1,5 млрд до 2,3 млрд долларов США.

Также в девятку лидеров самых разбогатевших за период пандемии россиян вошли акционер "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов (+51%), председатель совета директоров "Иркутской нефтяной компании" (ИНК) Николай Буйнов (+51%), бенефициар IPG Photonics Валентин Гапонцев (+46%) и и глава совета директоров энергетического холдинга "ТАИФ" Альберт Шигабутдинов (+44%).