Forbes огласил доходы богатейших людей мира после выборов в США

Состояние десяти богатейших людей мира в первый день после выборов президента США выросло на 34,4 миллиарда долларов США

Состояние десяти богатейших людей мира в первый день после выборов президента США выросло на 34,4 миллиарда долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных рейтинга Forbes Real-Time .

По итогам торгов среды сильнее других выросло состояние главы Amazon Джеффа Безоса, занимающего первую строчку рейтинга. Оно увеличилось на 10,5 миллиарда долларов США и составило 190,6 миллиарда долларов США.

Глава Facebook Марк Цукерберг (4 место в списке) разбогател на 8 миллиардов, до 105,5 миллиарда долларов США. Состояние владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани (10 место рейтинга) выросло на 4,1 миллиарда долларов США и составило 74,2 миллиарда долларов США.

При этом трем миллиардерам из топ-10 не удалось увеличить свое состояние: основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял 547 миллиона долларов США, он находится на пятой строчке рейтинга, инвестор Уоррен Баффет, занимающий шестую строчку, лишился 291 миллиона долларов США, а основатель Oracle Ларри Эллисон (8 место) - 379 миллионов долларов США.

Выборы президента прошли в США во вторник, 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

Американский фондовый рынок в первый день после голосования продемонстрировал уверенный рост. По итогам торгов среды биржи США закрылись ростом на 1-3,8%. Основной рост показали технологические компании. Бумаги Amazon на момент закрытия торгов в среду подорожали на 6,32%. Акции Facebook выросли в цене на 8,32%, а акции Alphabet, материнской компании Google, подорожали на 6,09%.