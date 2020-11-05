Forbes огласил доходы богатейших людей мира после выборов в США

Состояние десяти богатейших людей мира в первый день после выборов президента США выросло на 34,4 миллиарда долларов США.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных рейтинга
По итогам торгов среды сильнее других выросло состояние главы Amazon Джеффа Безоса, занимающего первую строчку рейтинга. Оно увеличилось на 10,5 миллиарда долларов США и составило 190,6 миллиарда долларов США.
Глава Facebook Марк Цукерберг (4 место в списке) разбогател на 8 миллиардов, до 105,5 миллиарда долларов США. Состояние владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани (10 место рейтинга) выросло на 4,1 миллиарда долларов США и составило 74,2 миллиарда долларов США.
При этом трем миллиардерам из топ-10 не удалось увеличить свое состояние: основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял 547 миллиона долларов США, он находится на пятой строчке рейтинга, инвестор Уоррен Баффет, занимающий шестую строчку, лишился 291 миллиона долларов США, а основатель Oracle Ларри Эллисон (8 место) - 379 миллионов долларов США.
Выборы президента прошли в США во вторник, 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
Американский фондовый рынок в первый день после голосования продемонстрировал уверенный рост. По итогам торгов среды биржи США закрылись ростом на 1-3,8%. Основной рост показали технологические компании. Бумаги Amazon на момент закрытия торгов в среду подорожали на 6,32%. Акции Facebook выросли в цене на 8,32%, а акции Alphabet, материнской компании Google, подорожали на 6,09%.