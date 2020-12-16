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Forbes о состоянии богатейших людей мира за 2020 год

Forbes о состоянии богатейших людей мира за 2020 год Миллиардеры мира за прошедший 2020 год в совокупности разбогатели на 1,9 триллиона долларов.
Бизнес
16 декабря 2020 г. 20:28
Forbes о состоянии богатейших людей мира за 2020 год

Миллиардеры мира за прошедший 2020 год в совокупности разбогатели на 1,9 триллиона долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает журнал Forbes.

По состоянию на 11 декабря, капитал богатейших людей мира оценивался в 11,4 триллиона долларов США, что на 20% больше, чем их совокупное состояние на конец прошлого года.

"Это был год изоляции, вызванной пандемией, политических потрясений и, особенно для самых богатых людей планеты, невероятного роста богатства. По оценкам Forbes, в условиях стремительного роста основных фондовых рынков более 2 200 миллиардеров в мире в совокупности стали богаче на 1,9 триллиона долларов США в 2020 году", - говорится в сообщении.

Согласно подсчетам журнала, быстрее других росло совокупное состояние 400 китайских миллиардеров. Оно увеличилось за год на 60%, или 750 миллиардов долларов США и составляет 2 триллиона долларов США.

Состояние 600 американских миллиардеров выросло на 560 миллиардов долларов США и достигло 4 триллионов США.

Французские миллиардеры добились третьего по величине совокупного прироста капитала в 2020 году. Состояние 40 миллиардеров выросло на 95 миллиардов долларов США, до 500 миллиардов.

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