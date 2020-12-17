Forbes назвал самые богатые семейные кланы США

Американский Forbes опубликовал
Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, их доходы увеличились на 30% по сравнению с 2015 годом. Минимальное состояние, попавших в рейтинг, составляет 7,3 млрд долларов США.
Первое место в рейтинге с состоянием в 247 млрд долларов США заняла семья Уолтонов, наследников крупнейшего ретейлера Walmart. У них в собственности находятся половина акций компании, которые каждый год приносят семье более 700 млн долларов США дивидендов.
На втором месте — семья Кох с 100 млрд долларов США. Им принадлежат 84% компании Koch Industries, производящей трубы, химикаты и другие товары.
Третье место заняла семья Mars. Она владеет крупнейшим производителей продуктов питания, чей капитал оценивается в 94 млрд долларов США.
Другие семьи из списка владеют брендами виски Jack Daniel's (семья Браун), Campbell's Soup (семья Дорранс) и Gap (семья Фишер). Семьи Симпло и Рейес — ключевые поставщики McDonald's.