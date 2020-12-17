Forbes назвал самые богатые семейные кланы США

Суммарное состояние 50 самых богатов семей США достигает 1,2 трлн долларов

Американский Forbes опубликовал рейтинг 50 самых богатов семей США, чье суммарное состояние достигает 1,2 трлн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, их доходы увеличились на 30% по сравнению с 2015 годом. Минимальное состояние, попавших в рейтинг, составляет 7,3 млрд долларов США.

Первое место в рейтинге с состоянием в 247 млрд долларов США заняла семья Уолтонов, наследников крупнейшего ретейлера Walmart. У них в собственности находятся половина акций компании, которые каждый год приносят семье более 700 млн долларов США дивидендов.

На втором месте — семья Кох с 100 млрд долларов США. Им принадлежат 84% компании Koch Industries, производящей трубы, химикаты и другие товары.

Третье место заняла семья Mars. Она владеет крупнейшим производителей продуктов питания, чей капитал оценивается в 94 млрд долларов США.

Другие семьи из списка владеют брендами виски Jack Daniel's (семья Браун), Campbell's Soup (семья Дорранс) и Gap (семья Фишер). Семьи Симпло и Рейес — ключевые поставщики McDonald's.