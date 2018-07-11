Forbes назвал 60 богатейших американских женщин в бизнесе

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Американский журнал Forbes опубликовал список 60 богатейших женщин в американском бизнесе.

Как передает Report, cписок возглавила Диана Хендрикс, владелица одного из крупнейших дистрибуторов строительных материалов в Америке. Состояние 71-летней американки оценили в $4,9 млрд.

В рейтинг также попали владелица сети пиццерий Little Ceasars Мариан Илитч ($4,3 млрд), глава IT-компании Epic Systems Джуди Фолкнер ($3,5 млрд), генеральный директор eBay Мэг Уитмен ($3,3 млрд), телеведущая, актриса и продюссер Опра Уинфри ($3,1 млрд). Примечательно, что Уинфри стала первой темнокожей женщиной-миллиардером.

Самой молодой участницей списка стала Кайли Дженнер. В августе нынешнего года ей исполнится 21 год. Владелица косметического бренда Kylie Cosmetics заработала $900 млн. Это поставило ее на 27-ю строчку рейтинга.

Издание отмечает роль социальной сети Instagram как драйвера роста состояния четырех из семи новых участниц списка, в том числе Дженнер. Сейчас число подписчиков ее профиля насчитывает 110 млн пользователей.

Совокупное состояние участниц рейтинга достигло $71 млрд. Это на 15% больше, чем в прошлом году.