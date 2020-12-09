Forbes: Илон Маск занял вторую строчку в рейтинге богатейших людей мира

По подсчетам журнала, состояние главы Tesla и SpaceX оценивается в 144,7 млрд долларов США

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, поднялся на вторую строчку рейтинга самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводятся на сайте издания.

По его подсчетам, состояние Маска оценивается в 144,7 млрд долларов США, что позволило бизнесмену обойти владеющего 144,3 млрд долларов США генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, который в настоящий момент находится на третьем месте в списке. В рейтинге по-прежнему лидирует глава крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос с 185,4 млрд долларов США. Четвертую позицию занял один из основателей Microsoft Билл Гейтс (118,8 млрд долларов США), а замыкает пятерку глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого, по подсчетам Forbes, достигает 104 млрд долларов США.

Кроме того, в десятке самых обеспеченных людей мира находятся глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (86,1 млрд долларов США), один из основателей и руководителей корпорации Oracle по выпуску программного обеспечения Ларри Эллисон (81,3 млрд долларов США), основатели корпорации Google Ларри Пейдж (79,7 млрд долларов США) и Сергей Брин (77,4 млрд долларов США), а также владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани с состоянием в 77,2 млрд долларов США.

23 ноября Илон Маск занял второе место в рейтинге богатейших людей мира, составляемом агентством Bloomberg. По его сведениям, в свете роста курса акций Tesla на фондовых торгах на тот момент его состояние увеличилось на 7,2 млрд долларов США, примерно до 128 млрд долларов США. Основной причиной увеличения стал рост капитализации Tesla.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.