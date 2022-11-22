Фондовый рынок Турции стал самым доходным в мире в 2022 году

Турецкий фондовый рынок в этом году демонстрирует лучшие в мире показатели по доходности.
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По его сведениям, индекс Borsa Istanbul 100 за этот год вырос на 150% в лирах и на 80% в долларовом эквиваленте, что является лучшим результатом с 1999 года.
"Турецкие акции в этом году демонстрируют лучшие показатели во всем мире", - указывает агентство.
Такое положение дел, отмечает Bloomberg, связано с монетарной политикой турецких властей, которые в отличие от многих других стран снижают ставку рефинансирования ценных бумаг, а также с высокими показателями инфляции.
Высокая доходность турецких акций может сохраниться до середины 2023 года.