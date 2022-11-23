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Фонд развития предпринимательства предоставил женщинам кредиты на 6 млн манатов с начала года

Фонд развития предпринимательства предоставил женщинам кредиты на 6 млн манатов с начала года В январе-октябре этого года Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики предоставил 173 женщинам-предпринимателям в Азербайджане кредиты на сумму около 6 млн манатов.
Бизнес
23 ноября 2022 г. 17:08
Фонд развития предпринимательства предоставил женщинам кредиты на 6 млн манатов с начала года

В январе-октябре этого года Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики предоставил 173 женщинам-предпринимателям в Азербайджане кредиты на сумму около 6 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом по работе с партнерами Фонда Исмаил Гусейнов, выступая на проходящем в Баку форуме на тему "Новые возможности на горизонте: зеленый свет для женщин-предпринимателей".

"За десять месяцев Фонд выдал всем предпринимателям кредиты на сумму 105,6 млн манатов, что на 44,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. До конца этого года планируется выдать 140 млн манатов льготных кредитов", - сказал он.

Фонд развития предпринимательства создан указом президента страны от 31 июля 2018 года "Об усовершенствовании механизма господдержки развития предпринимательства" на базе Национального фонда помощи предпринимательству при министерстве экономики. Его уставный капитал составляет 1 007,307 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Sahibkarlığın İnkişafı Fondu 10 ayda qadınlara 6 milyon manat kredit verib

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