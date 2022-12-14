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Фонд развития предпринимательства выделил кредит на производство агрохимикатов

Фонд развития предпринимательства выделил кредит на производство агрохимикатов Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики предоставил кредит в размере 497 тысяч манатов ООО Humix для производства средств защиты растений и агрохимикатов в Сабирабаде.
Бизнес
14 декабря 2022 г. 12:30
Фонд развития предпринимательства выделил кредит на производство агрохимикатов

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана предоставил кредит в размере 497 тысяч манатов ООО Humix.

Как передает Report, об этом в своем Twitter написал министр экономики Микаил Джаббаров. Средства будут направлены на производство средств защиты растений и агрохимикатов в Сабирабаде

Напомним, что Фонд развития предпринимательства был создан указом президента страны от 31 июля 2018 года “О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства” на базе Национального фонда содействия предпринимательству при министерстве экономики. Его уставный капитал составляет 1 007,307 млн манатов.

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Версия на английском языке $292K allocated in concessional loan for manufacturing of plant protection products
Версия на азербайджанском языке Bitki mühafizə vasitələrinin istehsalı üçün 497 min manat güzəştli kredit verilib

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