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Фонд развития предпринимательства выделил 18,7 млн ​​манатов женщинам-предпринимателям

Фонд развития предпринимательства выделил 18,7 млн ​​манатов женщинам-предпринимателям В 2024 году 7,5% льготных кредитов по линии Фонда развития предпринимательства при Минэкономики выданы женщинам-предпринимателям.
Бизнес
18 февраля 2025 г. 15:51
Фонд развития предпринимательства выделил 18,7 млн ​​манатов женщинам-предпринимателям

В 2024 году 7,5% льготных кредитов по линии Фонда развития предпринимательства при Минэкономики выданы женщинам-предпринимателям.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, за отчетный период на проекты 472 женщин-предпринимателей выделено 18,7 млн ​​манатов льготных кредитов.

Кроме того, в прошлом году Фонд выделил 7 млн манатов льготных кредитов на проекты 170 молодых предпринимателей.

За отчетный период Фонд предоставил льготные кредиты на общую сумму 248,1 млн манатов для финансирования 5 722 проектов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il qadın və gənc sahibkarlara ayrılmış güzəştli kreditlərin məbləği açıqlanıb

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