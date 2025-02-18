Фонд развития предпринимательства выделил 18,7 млн ​​манатов женщинам-предпринимателям

В 2024 году 7,5% льготных кредитов по линии Фонда развития предпринимательства при Минэкономики выданы женщинам-предпринимателям.

В 2024 году 7,5% льготных кредитов по линии Фонда развития предпринимательства при Минэкономики выданы женщинам-предпринимателям.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, за отчетный период на проекты 472 женщин-предпринимателей выделено 18,7 млн ​​манатов льготных кредитов.

Кроме того, в прошлом году Фонд выделил 7 млн манатов льготных кредитов на проекты 170 молодых предпринимателей.

За отчетный период Фонд предоставил льготные кредиты на общую сумму 248,1 млн манатов для финансирования 5 722 проектов.