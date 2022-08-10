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Фонд развития предпринимательства выдал в этом году льготных кредитов на 66 млн манатов

Фонд развития предпринимательства выдал в этом году льготных кредитов на 66 млн манатов С начала года Фонд развития предпринимательства министерства экономики выдал льготные кредиты на сумму 65,7 млн манатов на финансирование 1 589 инвестиционных проектов.
Бизнес
10 августа 2022 г. 10:44
Фонд развития предпринимательства выдал в этом году льготных кредитов на 66 млн манатов

С начала года Фонд развития предпринимательства министерства экономики выдал льготные кредиты на сумму 65,7 млн манатов на финансирование 1 589 инвестиционных проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, по количеству 96,3% кредитов были направлены на производство и обработку сельскохозяйственной продукции, 2,5% - производство и обработку промышленной продукции, 0,4% - туризм, 0,8% - другие сферы (услуги, медицина и др.).

По сумме кредитов 71% были направлены на производство и обработку сельскохозяйственной продукции, 14,8% - производство и обработку промышленной продукции, 2% - туризм, 12,2% - другие сферы (услуг, медицина и др.)

Фонд развития предпринимательства был создан указом президента страны "Об усовершенствовании механизма господдержки развитию предпринимательства" от 31 июля 2018 года при министерстве экономики на базе Национального фонда помощи предпринимательству. Его уставный капитал составляет 1 007, 307 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Sahibkarlığın İnkişafı Fondu bu il 66 milyon manat güzəştli kredit verib

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