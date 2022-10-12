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Фонд развития предпринимательства выдал около 3 млрд манатов кредитов за 30 лет

Фонд развития предпринимательства выдал около 3 млрд манатов кредитов за 30 лет За 30 лет своей деятельности Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана выдал льготные кредиты на сумму 2,8 миллиарда манатов примерно 42 тысячам предпринимателей.
Бизнес
12 октября 2022 г. 12:06
Фонд развития предпринимательства выдал около 3 млрд манатов кредитов за 30 лет

За 30 лет своей деятельности Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана выдал льготные кредиты на сумму 2,8 миллиарда манатов примерно 42 тысячам предпринимателей.

Report сообщает об этом со ссылкой на Фонд:

"Эти кредиты обеспечили доступ субъектов предпринимательства к льготным финансовым ресурсам и тем самым способствовали развитию ненефтяного сектора в стране, созданию новых производственных, перерабатывающих и инфраструктурных предприятий на основе инновационных технологий, финансированию экспортно-ориентированных инвестиционных проектов и созданию новых рабочих мест. Фонд сыграл значимую роль в развитии предпринимательства в стране, в частности, малого и среднего предпринимательства, а также в повышении деловой активности", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Sahibkarlığın İnkişafı Fondu 30 ildə 3 milyard manata yaxın kredit verib

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