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Фонд развития предпринимательства выдал льготные кредиты на 212 млн манатов

Фонд развития предпринимательства выдал льготные кредиты на 212 млн манатов Фонд развития предпринимательства предоставил предпринимателям в январе-ноябре этого года льготные кредиты на общую сумму 211,7 млн манатов через уполномоченные кредитные организации, что на 43,6% больше, чем за тот же период прошлого года.
Бизнес
10 декабря 2024 г. 16:05
Фонд развития предпринимательства выдал льготные кредиты на 212 млн манатов

Фонд развития предпринимательства предоставил предпринимателям в январе-ноябре этого года льготные кредиты на общую сумму 211,7 млн манатов через уполномоченные кредитные организации, что на 43,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщили Report в Фонде, льготное финансирование выделено на реализацию 5 144 проектов.

Отмечается, что для получения льготных кредитов предприниматели могут обращаться в 20 банков, 9 небанковских кредитных организаций и 10 кредитных союзов, сотрудничающих с Фондом.

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Версия на азербайджанском языке Bu il SİF sahibkarlara 212 milyon manata yaxın güzəştli kredit verib

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