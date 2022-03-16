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Фонд развития предпринимательства в этом году выдал около 9 млн манатов льготных кредитов

Фонд развития предпринимательства в этом году выдал около 9 млн манатов льготных кредитов С начала этого года по 10 марта Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана предоставил льготные кредиты на сумму 8,6 млн манатов на финансирование 153 инвестиционных проектов.
Бизнес
16 марта 2022 г. 12:54
Фонд развития предпринимательства в этом году выдал около 9 млн манатов льготных кредитов

С начала этого года по 10 марта Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана предоставил льготные кредиты на сумму 8,6 млн манатов на финансирование 153 инвестиционных проектов.

Как передает Report, об этом газете "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Минэкономики сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда Осман Халиев.

По его словам, выданные кредиты позволят создать 215 новых рабочих мест.

"93% кредитов выдано на производство сельскохозяйственной продукции, 6% - промышленной продукции, 1% - развитие сферы услуг", - сказал О.Халиев.

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Версия на азербайджанском языке Sahibkarlığın İnkişafı Fondu bu il 9 mln manata yaxın güzəştli kredit verib

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