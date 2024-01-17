Фонд развития предпринимательства в 2023 году выдал кредиты на 194 млн манатов

В 2023 году Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики предоставил льготные кредиты на сумму 193,8 млн манатов для финансирования 3 276 инвестиционных проектов общей стоимостью 459,9 млн манатов.

В 2023 году Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики предоставил льготные кредиты на сумму 193,8 млн манатов для финансирования 3 276 инвестиционных проектов общей стоимостью 459,9 млн манатов.

Как сообщает Report , об этом на пресс-конференции заявил председатель совета директоров фонда Осман Халиев.

Он отметил, что эти кредиты позволили открыть более 3 тысяч новых рабочих мест.

"46,4% кредитов было выдано на производство сельскохозяйственной продукции, 43% - на производство промышленной продукции, 5,5% - на сферу услуг, 4,5% - на сферу туризма. 72% льготного финансирования пришлось на регионы, а 28% на Баку и Абшерон", - добавил председатель.