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Фонд развития предпринимательства в 2023 году выдал кредиты на 194 млн манатов

Фонд развития предпринимательства в 2023 году выдал кредиты на 194 млн манатов В 2023 году Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики предоставил льготные кредиты на сумму 193,8 млн манатов для финансирования 3 276 инвестиционных проектов общей стоимостью 459,9 млн манатов.
Бизнес
17 января 2024 г. 11:19
Фонд развития предпринимательства в 2023 году выдал кредиты на 194 млн манатов

В 2023 году Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики предоставил льготные кредиты на сумму 193,8 млн манатов для финансирования 3 276 инвестиционных проектов общей стоимостью 459,9 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель совета директоров фонда Осман Халиев.

Он отметил, что эти кредиты позволили открыть более 3 тысяч новых рабочих мест.

"46,4% кредитов было выдано на производство сельскохозяйственной продукции, 43% - на производство промышленной продукции, 5,5% - на сферу услуг, 4,5% - на сферу туризма. 72% льготного финансирования пришлось на регионы, а 28% на Баку и Абшерон", - добавил председатель.

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Версия на английском языке Entrepreneurship Development Fund provides $114M worth of concessional loans
Версия на азербайджанском языке Sahibkarlığın İnkişafı Fondu ötən il 194 milyon manat güzəştli kredit verib

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