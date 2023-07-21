Фонд развития предпринимательства проводит конкурс в поддержку развития промышленности

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики вновь проводит среди представителей уполномоченных кредитных организаций конкурс под названием "Поддержка развитию промышленности".

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики вновь проводит среди представителей уполномоченных кредитных организаций конкурс под названием "Поддержка развитию промышленности".

Об этом Report сообщили в Фонде.

По информации, основной целью проведения конкурса является стимулирование выдачи льготных кредитов предпринимателям, задействованным в сфере промышленности, в том числе в сфере переработки сельскохозяйственной продукции.

В конкурсе могут участвовать только кредитные специалисты уполномоченных кредитных организаций, сотрудничающие с Фондом и имеющие лимит на 2023 год.

Победители будут определяться исходя из количества кредитов, выданных микро-, малым и средним предпринимателям, работающим в соответствующих отраслях.

Прием заявок на конкурс продлится до 20 декабря.