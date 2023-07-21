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Фонд развития предпринимательства проводит конкурс в поддержку развития промышленности

Фонд развития предпринимательства проводит конкурс в поддержку развития промышленности Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики вновь проводит среди представителей уполномоченных кредитных организаций конкурс под названием "Поддержка развитию промышленности".
Бизнес
21 июля 2023 г. 19:20
Фонд развития предпринимательства проводит конкурс в поддержку развития промышленности

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики вновь проводит среди представителей уполномоченных кредитных организаций конкурс под названием "Поддержка развитию промышленности".

Об этом Report сообщили в Фонде.

По информации, основной целью проведения конкурса является стимулирование выдачи льготных кредитов предпринимателям, задействованным в сфере промышленности, в том числе в сфере переработки сельскохозяйственной продукции.

В конкурсе могут участвовать только кредитные специалисты уполномоченных кредитных организаций, сотрудничающие с Фондом и имеющие лимит на 2023 год.

Победители будут определяться исходя из количества кредитов, выданных микро-, малым и средним предпринимателям, работающим в соответствующих отраслях.

Прием заявок на конкурс продлится до 20 декабря.

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