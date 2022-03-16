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Фонд развития предпринимательства озвучил приоритеты на этот год

Фонд развития предпринимательства озвучил приоритеты на этот год В соответствии с решением Наблюдательного совета Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана, в целях эффективного размещения средств утверждены приоритетные критерии оценивания приоритетных направлений и проектов по сферам
Бизнес
16 марта 2022 г. 13:52
Фонд развития предпринимательства озвучил приоритеты на этот год

В соответствии с решением Наблюдательного совета Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана, в целях эффективного размещения средств утверждены приоритетные критерии оценивания приоритетных направлений и проектов по сферам экономики на 2022 год.

Как передает Report, об этом исполняющий обязанности председателя Фонда развития предпринимательства Осман Халиев сообщил газете Государственной налоговой службы при министерстве экономики Vergilər.

"В соответствии с критериями предусматривается поддержка созданию импортозамещающих и экспортно-ориентированных производственных и перерабатывающих предприятий на основе инновационных технологий по развитию ненефтяного сектора, бизнес-проектов, способствующих развитию микро предпринимательства, малого и среднего предпринимательства, а также социально-экономическому развитию освобожденных от оккупации территорий", - отметил О.Халиев.

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Версия на азербайджанском языке Sahibkarlığın İnkişafı Fondu bu il üçün prioritetlərini açıqlayıb

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