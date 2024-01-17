Фонд развития предпринимательства обнародовал размер предоставленных субсидий

В Азербайджане в 2023 году продолжилось предоставление субсидий по гарантированным государством кредитам пострадавшим от пандемии предпринимателям.

В Азербайджане в 2023 году продолжилось предоставление субсидий по гарантированным государством кредитам пострадавшим от пандемии предпринимателям.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики Осман Халиев.

По его словам, в рамках программы поддержки до конца прошлого года бизнесменам были выплачены субсидии на сумму 52 млн манатов.

"Кроме того, субсидии в размере до 10 процентных пунктов годовой процентной ставки по кредиту продолжали предоставляться предпринимателям, пострадавшим от пандемии и имевшим кредитную задолженность по состоянию на 10 марта 2020 года. До конца прошлого года на основе 5 071 обращения предпринимателям с остатком кредита в 893,4 млн манатов выплачена процентная субсидия в размере 73,3 млн манатов", - добавил председатель.