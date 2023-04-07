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Фонд развития предпринимательства начинает сотрудничество с Госагентством по возобновляемым источникам энергии

Фонд развития предпринимательства начинает сотрудничество с Госагентством по возобновляемым источникам энергии Состоялась встреча между Фондом развития предпринимательства при министерстве экономики и Государственным агентством по альтернативным и возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики.
Бизнес
7 апреля 2023 г. 18:25
Фонд развития предпринимательства начинает сотрудничество с Госагентством по возобновляемым источникам энергии

Состоялась встреча между Фондом развития предпринимательства при министерстве экономики и Государственным агентством по альтернативным и возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, на встрече было подчеркнуто, что финансирование "зеленых" энергетических проектов является одним из приоритетных направлений, установленных на 2023 год в рамках механизма льготного кредитования, была отмечена важность поддержки эффективного использования возобновляемых источников энергии и финансирования предпринимателей, работающих в этой сфере.

На мероприятии состоялась дискуссия на тему поддержки проектов "зеленой" и возобновляемой энергетики.

Было принято решение о сотрудничестве в таких областях, как финансирование в рамках льготных кредитов Фонда проектов, направленных на использование возобновляемых источников энергии, повышение инвестиционной привлекательности, расширение использования электромобилей и подготовка Национального плана по электромобильности. Целью такого сотрудничества является содействие переходу к "зеленой" экономике путем поддержки эффективного использования возобновляемых источников энергии.

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Версия на азербайджанском языке Sahibkarlığın İnkişafı Fondu Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi ilə əməkdaşlığa başlayır

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