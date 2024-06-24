Фонд развития предпринимательства гарантировал кредиты, выданные на реализацию двух проектов в Карабахе

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики в рамках механизма гарантий и субсидий гарантировал кредиты, выданные на реализацию двух проектов на освобожденных от оккупации территориях.

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики в рамках механизма гарантий и субсидий гарантировал кредиты, выданные на реализацию двух проектов на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом фонда Рустам Алиев.

По его словам, гарантии (90%) были предоставлены по кредиту в размере 800 тыс. манатов на деятельность в сфере общественного питания в Шуше и кредиту на сумму 350 тыс. манатов на оказание услуг прачечной в Ханкенди.

В целом в рамках этого механизма предусмотрено предоставление госгарантии в размере 450 млн манатов на кредит в размере 500 млн манатов.