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Фонд развития предпринимательства довел число уполномоченных организаций до 46

Фонд развития предпринимательства довел число уполномоченных организаций до 46 Фонд развития предпринимательства при Минэкономики включил небанковскую кредитную организацию ООО MCB в список уполномоченных финансовых организаций.
Бизнес
5 апреля 2022 г. 16:16
Фонд развития предпринимательства довел число уполномоченных организаций до 46

Фонд развития предпринимательства при Минэкономики включил небанковскую кредитную организацию ООО MCB в список уполномоченных финансовых организаций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

Тем самым число уполномоченных кредитных организаций фонда увеличилось с 45 до 46. В настоящее время фонд сотрудничает с 23 банками, 11 НКО и 12 кредитными союзами.

Напомним, что ФРП был создан указом президента страны от 31 июля 2018 года на базе Национального фонда помощи предпринимательству, действующего с 1992 года.

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Версия на азербайджанском языке Sahibkarlığın İnkişafı Fondu müvəkkil təşkilatlarının sayını 46-ya çatdırıb

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