Фонд развития предпринимательства довел число уполномоченных организаций до 46

Фонд развития предпринимательства при Минэкономики включил небанковскую кредитную организацию ООО MCB в список уполномоченных финансовых организаций.

Фонд развития предпринимательства при Минэкономики включил небанковскую кредитную организацию ООО MCB в список уполномоченных финансовых организаций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

Тем самым число уполномоченных кредитных организаций фонда увеличилось с 45 до 46. В настоящее время фонд сотрудничает с 23 банками, 11 НКО и 12 кредитными союзами.

Напомним, что ФРП был создан указом президента страны от 31 июля 2018 года на базе Национального фонда помощи предпринимательству, действующего с 1992 года.