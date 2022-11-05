Фонд развития предпринимательства Азербайджана получил первый рейтинг S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings впервые присвоило Фонду развития предпринимательства Азербайджана (SIF) долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента «BB-/B», со стабильным прогнозом.

Как передает Report со ссылкой на сообщение S&P, отправной точкой для долгосрочного рейтинга SIF является уровень «b-» для финансовых компаний в Азербайджане.

"Это на две ступени ниже уровня «b+» для банков, исходя из оценки экономического и отраслевого риска «9» для Азербайджана в нашей оценке страновых рисков банковской отрасли. Мы считаем, что финансовые компании в Азербайджане сталкиваются с все более высоким отраслевым риском, чем банки, поскольку они в большей степени зависят от рынка финансирования из-за отсутствия у них доступа к ресурсам Центрального банка и работают в условиях более высокой конкурентоспособности", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, SIF играет уникальную роль в предоставлении кредитов финансовым учреждениям Азербайджана для дальнейшего кредитования предпринимателей. Активы SIF в размере около 828 млн манатов (487 млн долларов США) по состоянию на середину 2022 года, значительно меньше, чем у трех крупнейших коммерческих банков Азербайджана (Международный банк Азербайджана, PASHA Bank и Kapital Bank), каждый из которые имеет активы на сумму более 6,8 млрд манатов.

SIF предоставляет кредиты в азербайджанских манатах с процентной ставкой 1% примерно 40 местным действующим коммерческим банкам и кредитным союзам для дальнейшего кредитования предпринимателей под 5%, что значительно ниже рыночных ставок и позволяет предпринимателям брать кредиты по доступным ставкам.

"Мы отмечаем, что регуляторный надзор за SIF сильнее, чем за другими финкомпаниями в Азербайджане, при этом в наблюдательный совет SIF входят сотрудники Центрального банка и госструктур. В октябре 2021 года вышел указ президента о создании Азербайджанского фонда развития бизнеса, который был создан путем реорганизации и слияния SIF с Азербайджанской инвестиционной компанией (АИК). Основной экономической целью АИК являются капиталовложения в ненефтяной сектор Азербайджана. Однако в оперативном отношении слияние еще не началось. Мы не ожидаем каких-либо существенных интеграционных и операционных рисков от слияния этих двух компаний, связанных с государством", - считает агентство.

Автономная кредитоспособность EDF (SACP) фонда включает положительную корректировку на один уровень из-за относительной силы ее общей кредитоспособности по сравнению с другими финкомпаниями с аналогичной кредитоспособностью. Это отражает высокую капитализацию SIF (значительно превышающую порог RAC в 15% для очень сильной оценки) и отсутствие непогашенной задолженности.

"Мы считаем SIF организацией, связанной с государством, и полагаем, что существует умеренно высокая вероятность того, что SIF получит своевременную и достаточную поддержку от правительства Азербайджана в случае необходимости. Таким образом, мы добавляем одну ступень государственной поддержки в SACP фонда.

Отметим, что в 2018 году указом президента SIF был преобразован в публичное юридическое лицо. Государство владеет 100% SIF через Министерство экономики. SIF выполняет важную роль государственной политики в области устойчивого развития предпринимательства в сельской местности (за пределами Баку), реализуя механизмы финансирования и информационно-просветительские мероприятия.