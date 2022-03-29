Фонд Mubadala приостановит инвестиции в Россию

Суверенный фонд Абу-Даби Mubadala решил воздержаться от новых инвестиций в Россию.

Суверенный фонд Абу-Даби Mubadala решил воздержаться от новых инвестиций в Россию.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил на инвестиционной конференции в Дубае главный исполнительный директор и управляющий директор группы Mubadala Халдун Халиф Аль Мубарак.

"Очевидно, что в этих условиях мы должны приостановить инвестиции на этом рынке в России… То, что происходит в этом кризисе между Россией и Украиной, - это издевательство с катастрофическими последствиями с точки зрения человеческих жизней и с точки зрения влияния на мировую экономику. Нет никаких сомнений в том, что этот кризис должен закончиться сейчас в интересах всего мира", - заявил Аль Мубарак.

Он уточнил, что Россия представляет менее 1% портфеля фонда Абу-Даби в размере 243 млрд долларов США.

По данным официального сайта фонда, инвестиционный портфель Mubadala в России насчитывает более 45 проектов в таких секторах, как инфраструктура, недвижимость, сырьевые товары, банковское дело и технологии.