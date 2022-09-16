Fitch снизило прогнозы мировых цен на металлы на 2022-2023 годы

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогнозы мировых цен на металлы из-за меняющихся ожиданий экономического роста и динамики спроса и предложения.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогнозы мировых цен на металлы из-за меняющихся ожиданий экономического роста и динамики спроса и предложения.

Как передает Report, об этом следует из отчета агентства.

В частности, цены на медь на Лондонской бирже металлов (LME) в 2022 году прогнозируются на уровне 8,7 тыс. долларов за тонну (ранее - 9,5 тыс.), в 2023 году - 8 тыс. долларов (8,5 тыс.). На 2024-2025 годы Fitch сохранило прогноз стоимости металла на уровне 7,5 тыс. долларов за тонну. Снижение прогноза цен на медь агентство объясняет замедлением глобального экономического роста и ожиданием слабого спроса в краткосрочной перспективе по сравнению с перспективами предложения, что может привести к небольшому профициту в 2023 году.

Цена алюминия, по прогнозам агентства, снизится до 2,7 тыс. долларов за тонну в 2022 году (ранее - 2,95 тыс. за тонну), в 2023 году - до 2,5 тыс. долларов за тонну (2,6 тыс.). Агентство также сохранило прогноз на 2024-2025 годы на уровне 2,5 тыс. и 2 тыс. долларов соответственно.

Снижение спроса на алюминий, обусловленное слабостью китайского строительного рынка, повлияет на цены в краткосрочной перспективе, считает агентство. Однако рост цен на энергоносители может сделать производство на многих рынках убыточным, что может удержать цены от дальнейшего падения.