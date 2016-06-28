Fitch понизило рейтинг Великобритании

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Великобритании на одну ступень с "AA+" до "АА". Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении агентства. В качестве причины называется исход референдума по выходу Великобритании из Евросоюза, который может оказать негативное воздействие на национальную экономику.

Fitch также решило понизить прогноз роста ВВП Великобритании в 2016 году с 1,9 до 1,6 процента. В 2017-2018 году экономика, по оценке агентства, будет расти на 0,9 процента (ранее ожидался подъем на 2 процента). Fitch считает, что на эти цифры может повлиять сокращение экспорта в ЕС.