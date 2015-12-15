Fitch: экономику России ждет стабилизация в 2016 году

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует рост российской экономики в 2016 году на 0,5% после сокращения ВВП на 4% в уходящем году, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Как полагают эксперты агентства, в 2016 году экономика России стабилизируется, за счет чего также улучшится экономическая ситуация в странах Восточной Европы и в странах СНГ.

В конце ноября американский инвестиционный банк Morgan Stanley улучшил прогноз по снижению ВВП России в 2016 году с 1,3% до 0,8%. В 2015 году, по прогнозу банка, экономика России сократится на 3,9%, а не на 4,2%, как прогнозировалось ранее.

Эксперты МВФ не ожидают роста российской экономики в 2016 году: согласно прогнозу фонда, ВВП России в следующем году сократится на 0,6%.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в 2016 году российскую экономику ожидает рецессия.

"Если не будет нового разворота с точки зрения реформ, экономика будет ветшать", - отметил он.

В ноябре министерство экономического развития России объявило об окончании рецессии в экономике. По словам главы ведомства Алексея Улюкаева, по итогам 2015 года падение ВВП может составить 3,7% вместо официального прогноза в 3,9%.