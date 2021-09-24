О нас
Report Georgia
Аудио новости

Финдиректор Huawei собирается признать свою вину

Финдиректор Huawei собирается признать свою вину Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в пятницу в виртуальном формате предстать перед судом нью-йоркского района Бруклин, где собирается признать вину по предъявленным ей обвинениям и выплатить штраф в рамках сделки с американским пра
Бизнес
24 сентября 2021 г. 19:36
Финдиректор Huawei собирается признать свою вину
Мэн Ваньчжоу

Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в пятницу в виртуальном формате предстать перед судом нью-йоркского района Бруклин, где собирается признать вину по предъявленным ей обвинениям и выплатить штраф в рамках сделки с американским правосудием.

Об этом передает Report cо ссылкой на ТАСС.

Суд назначен на 13:00 по местному времени. Суд Бруклина по итогам заседания может приостановить процесс экстрадиции Мэн Ваньчжоу из Канады в США. Если это произойдет, то Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере, где слушается дело об ее экстрадиции в США, уже в пятницу может отменить постановление о нахождении финдира Huawei под домашним арестом и она будет свободна, сообщил телеканал CBC.

Дело Мэн Ваньчжоу продолжается уже более двух с половиной лет. Она была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана, которых она якобы пыталась избегать, предоставляя банкам недостоверные сведения.

11 декабря того же года суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов (7 млн долларов США), разрешив проживать в доме ее мужа в Ванкувере до окончательного решения об экстрадиции. Согласно решению судьи, финансовый директор Huawei должна находиться под круглосуточным наблюдением (она носит на ноге специальный браслет, за ней постоянно следят несколько охранников), а ее перемещения по городу частично ограничены.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Совете по правам человека ООН Армению призвали выдать Азербайджану карты минных полей
В Совете по правам человека ООН Армению призвали выдать Азербайджану карты минных полей
24 сентября 2021 г. 17:58
Милли Меджлис примет заявление в связи с годовщиной начала Отечественной войны
Милли Меджлис примет заявление в связи с годовщиной начала Отечественной войны
24 сентября 2021 г. 16:14
Резидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
ФотоРезидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
24 сентября 2021 г. 13:00
Начаты работы по изготовлению надгробного памятника народному поэту Мусе Ягубу
Начаты работы по изготовлению надгробного памятника народному поэту Мусе Ягубу
24 сентября 2021 г. 11:10
В Азербайджане более 160 единиц имущества получено преступным путем
В Азербайджане более 160 единиц имущества получено преступным путем
24 сентября 2021 г. 10:40
Президент: Венец нашей победы – это Шушинская операция
Президент: Венец нашей победы – это Шушинская операция
24 сентября 2021 г. 10:25
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор создаст новые возможности для нашего региона
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор создаст новые возможности для нашего региона
24 сентября 2021 г. 02:22
Президент: Армения на государственном уровне должна понести ответственность за военную агрессию против Азербайджана
Президент: Армения на государственном уровне должна понести ответственность за военную агрессию против Азербайджана
24 сентября 2021 г. 02:21
Азербайджан предлагает создать Панель высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19
Азербайджан предлагает создать Панель высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19
24 сентября 2021 г. 02:12
Ильхам Алиев: С чувством гордости говорю, что Армении нанесено поражение на поле боя, и Азербайджан положил конец оккупации
Ильхам Алиев: С чувством гордости говорю, что Армении нанесено поражение на поле боя, и Азербайджан положил конец оккупации
24 сентября 2021 г. 01:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi