Финдиректор Huawei собирается признать свою вину

Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в пятницу в виртуальном формате предстать перед судом нью-йоркского района Бруклин, где собирается признать вину по предъявленным ей обвинениям и выплатить штраф в рамках сделки с американским пра

Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в пятницу в виртуальном формате предстать перед судом нью-йоркского района Бруклин, где собирается признать вину по предъявленным ей обвинениям и выплатить штраф в рамках сделки с американским правосудием.

Об этом передает Report cо ссылкой на ТАСС.

Суд назначен на 13:00 по местному времени. Суд Бруклина по итогам заседания может приостановить процесс экстрадиции Мэн Ваньчжоу из Канады в США. Если это произойдет, то Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере, где слушается дело об ее экстрадиции в США, уже в пятницу может отменить постановление о нахождении финдира Huawei под домашним арестом и она будет свободна, сообщил телеканал CBC.

Дело Мэн Ваньчжоу продолжается уже более двух с половиной лет. Она была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана, которых она якобы пыталась избегать, предоставляя банкам недостоверные сведения.

11 декабря того же года суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов (7 млн долларов США), разрешив проживать в доме ее мужа в Ванкувере до окончательного решения об экстрадиции. Согласно решению судьи, финансовый директор Huawei должна находиться под круглосуточным наблюдением (она носит на ноге специальный браслет, за ней постоянно следят несколько охранников), а ее перемещения по городу частично ограничены.