Филиппины считают Азербайджан одним из основных рынков занятости

Филиппинское бюро по трудоустройству за рубежом (POLO) в Ливане рассматривает Азербайджан, Грузию и Северный Кипр, как рынки занятости для филиппинских рабочих.

Филиппинское бюро по трудоустройству за рубежом (POLO) в Ливане рассматривает Азербайджан, Грузию и Северный Кипр, как рынки занятости для филиппинских рабочих.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил атташе по вопросам труда POLO Александро Падаен.

A.Падаен отметил, что наряду с этими тремя странами также рассматривается и Турция, как еще одно место для трудоустройства филиппинских рабочих: "Турция является перспективой в качестве рынка занятости. В настоящее время число находящихся там филиппинских рабочих составляет 4 000 человек".

"Хорошие перспективы имеются у Грузии и Азербайджана, потому что там есть нефтегазовый сектор. Там находятся наши квалифицированные рабочие", - отметил A.Падаен.