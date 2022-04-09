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Филиппины считают Азербайджан одним из основных рынков занятости

Филиппины считают Азербайджан одним из основных рынков занятости Филиппинское бюро по трудоустройству за рубежом (POLO) в Ливане рассматривает Азербайджан, Грузию и Северный Кипр, как рынки занятости для филиппинских рабочих.
Бизнес
9 апреля 2022 г. 16:47
Филиппины считают Азербайджан одним из основных рынков занятости

Филиппинское бюро по трудоустройству за рубежом (POLO) в Ливане рассматривает Азербайджан, Грузию и Северный Кипр, как рынки занятости для филиппинских рабочих.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил атташе по вопросам труда POLO Александро Падаен.

A.Падаен отметил, что наряду с этими тремя странами также рассматривается и Турция, как еще одно место для трудоустройства филиппинских рабочих: "Турция является перспективой в качестве рынка занятости. В настоящее время число находящихся там филиппинских рабочих составляет 4 000 человек".

"Хорошие перспективы имеются у Грузии и Азербайджана, потому что там есть нефтегазовый сектор. Там находятся наши квалифицированные рабочие", - отметил A.Падаен.

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Версия на английском языке Philippines considers Azerbaijan as one of employment markets
Версия на азербайджанском языке Filippin Azərbaycanı əsas məşğulluq bazarlarından biri hesab edir

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