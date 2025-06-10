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Филиал BYD в Узбекистане изучает возможность сборки автомобилей в Азербайджане

Филиал BYD в Узбекистане изучает возможность сборки автомобилей в Азербайджане 16:14 Филиал китайского автопроизводителя BYD в Узбекистане заинтересован в сборке автомобилей в Азербайджане.
Бизнес
10 июня 2025 г. 16:28
Филиал BYD в Узбекистане изучает возможность сборки автомобилей в Азербайджане

Филиал китайского автопроизводителя BYD в Узбекистане заинтересован в организации сборки автомобилей в Азербайджане.

Об этом Report сказал менеджер по продажам в Узбекистане Азимжон Хасанов.

Он отметил, что в настоящее время компания производит 50 тыс. автомобилей в год на заводе в Чирчике (Узбекистан): "Наши основные модели - "Song Plus" и "Chazor". Производственный процесс включает штамповку, сборку, покраску и сварочные работы".

По словам А.Хасанова, компания изучает азербайджанский рынок: "Если будет интерес и спрос на сотрудничество, то компания готова работать и здесь".

Касаясь вопроса прибыли, он добавил, что это зависит от условий, которые будут созданы в Азербайджане: "Если будут обеспечены хорошие условия, компания рассмотрит возможности сотрудничества".

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Версия на азербайджанском языке BYD-nin Özbəkistandakı filialı Azərbaycanda avtomobil yığmağa maraq göstərir

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