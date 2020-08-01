Fiat Chrysler отчитался об убытках во втором квартале

Итало-американский концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил о меньших, чем ожидалось, убытках во втором квартале текущего года, составивших 928 млн евро (1,1 млрд долларов США).

Итало-американский концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил о меньших, чем ожидалось, убытках во втором квартале текущего года, составивших 928 млн евро (1,1 млрд долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом свидетельствует отчет FCA.

По словам генерального директора автогиганта Майка Мэнли, этому способствовали "решительные действия и необычайный вклад трудового коллектива, которые позволили снизить потери в кризисной ситуации вследствие пандемии коронавируса".

Согласно предварительной оценке экспертов, потери автогиганта должны были составить 1,97 млрд евро (2,3 млрд долларов США) до вычета налогов.

В то же время потребности в финансировании (для выплат по кредитам и по процентам инвесторов) компании во втором квартале достигли 4,9 млрд евро (5,7 млрд долларов США), говорится в отчете.

Важным в этом отношении, по данным экспертов, стало достижение в июне FCA договоренности с правительством Италии по условиям получения кредита в размере 6,3 млрд евро (7,4 млрд долларов США) - крупнейшего займа автопроизводителям с начала пандемии коронавируса. Одним из основных условий его выдачи стало обязательство со стороны концерна не сокращать рабочие места на Апеннинах.