Ferrero приостанавливает некоторые виды деятельности в России

Итальянская компания Ferrero приостанавливает все второстепенные виды деятельности на территории России в связи со спецоперацией в Украине.

Итальянская компания Ferrero приостанавливает все второстепенные виды деятельности на территории России в связи со спецоперацией в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщается в официальном заявлении компании.

"После временного закрытия наших офисов в Украине мы, как и большинство других пищевых компаний, решили временно приостановить все второстепенные виды деятельности и планы развития в России. Это включает в себя акции и рекламу", - говорится в заявлении. "Мы будем регулярно пересматривать наши решения, продолжая внимательно следить за последствиями этой драматической и быстро развивающейся ситуации, делая все возможное для обеспечения безопасности людей, продолжая поддерживать на местных рынках коллег, которые сталкиваются с большой неопределенностью", - сообщается в релизе.