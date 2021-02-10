Ferrari выпустит новый кроссовер

Итальянская компания Ferrari тестирует на дорогах общего пользования Швеции новый кроссовер Purosangue

Итальянская компания Ferrari тестирует на дорогах общего пользования Швеции новый кроссовер Purosangue.

Как передает Report, об этом сообщает Autoexpress .

Отмечается, что автомобиль дебютирует в 2022 году и составит конкуренцию Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Aston Martin DBX.

Внешность модели пока скрыта под плотным камуфляжем, однако фотошпионам удалось заснять переднюю часть модели. На снимке видны округлые формы крыши и капота, под маскировкой угадываются зауженная передняя оптика, широкая решетка радиатора с вертикальными ламелями и крупные воздуховоды по бокам.

Автомобиль будет построен на новой платформе Front Mid Engine Architecture. Машину оснастят двумя мощными моторами. Не исключено появление и гибридных модификаций модели.