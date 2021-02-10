Ferrari выпустит новый кроссовер

Итальянская компания Ferrari тестирует на дорогах общего пользования Швеции новый кроссовер Purosangue.
Как передает Report, об этом сообщает
Отмечается, что автомобиль дебютирует в 2022 году и составит конкуренцию Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Aston Martin DBX.
Внешность модели пока скрыта под плотным камуфляжем, однако фотошпионам удалось заснять переднюю часть модели. На снимке видны округлые формы крыши и капота, под маскировкой угадываются зауженная передняя оптика, широкая решетка радиатора с вертикальными ламелями и крупные воздуховоды по бокам.
Автомобиль будет построен на новой платформе Front Mid Engine Architecture. Машину оснастят двумя мощными моторами. Не исключено появление и гибридных модификаций модели.