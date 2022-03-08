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Ferrari решила приостановить производство автомобилей для России

Ferrari решила приостановить производство автомобилей для России Итальянская автомобилестроительная компания Ferrari приняла решение приостановить производство автомобилей для российского рынка в связи с событиями на Украине.
Бизнес
8 марта 2022 г. 21:08
Ferrari решила приостановить производство автомобилей для России

Итальянская автомобилестроительная компания Ferrari приняла решение приостановить производство автомобилей для российского рынка в связи с событиями на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении группы

"Мы продолжаем мониторинг ситуации с соблюдением всех правил, регламентов и санкций", - говорится в заявлении.

Также во вторник Стефано Боначчини - президент итальянской области Эмилия-Романья, в которой размещено производство Ferrari - сообщил о решении компании выделить 1 млн евро для помощи жителям Украины. Областные власти начали в марте масштабную кампанию по сбору средств для реализации ряда гуманитарных проектов, в том числе по приему многочисленных беженцев из Украины. По словам Боначчини, в ней активно принимают участие граждане, производственные компании и общественные организации.

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