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Фергюс Олд: Проект "Молодые агропредприниматели" актуален для Азербайджана в преддверии COP29

Фергюс Олд: Проект "Молодые агропредприниматели" актуален для Азербайджана в преддверии COP29 Проект "Молодые агропредприниматели" особенно актуален в связи с подготовкой Азербайджана к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Бизнес
31 мая 2024 г. 13:06
Фергюс Олд: Проект Молодые агропредприниматели актуален для Азербайджана в преддверии COP29

Проект "Молодые агропредприниматели" особенно актуален в связи с подготовкой Азербайджана к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд заявил на конференции, посвященной реализации проекта "Молодые агропредприниматели", финансируемого Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO).

Дипломат сказал, что в период проведения COP29 в Баку со всего мира съедутся специалисты по окружающей среде, в том числе британские исследователи, ученые, которые занимаются наукой о растениях и устойчивым сельским хозяйством.

Посол отметил, что последствия изменения климата уже ощущаются, и сельское хозяйство должно быть адаптировано для обеспечения устойчивости к ним.

"Учитывая масштабы этих проблем, поиск инновационных подходов в сельском хозяйстве сейчас важен как никогда. Мы также знаем, что молодые люди часто испытывают трудности с поиском содержательных и надежных возможностей работы в своих местных сообществах. Поэтому посольство Великобритании в Азербайджане гордится тем, что финансирует наших ценных партнеров", - сказал Ф.Олд.

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Версия на азербайджанском языке Fergus Auld: "Gənc Aqrosahibkarlar" layihəsi Azərbaycan üçün COP29-un ev sahibi kimi xüsusilə aktualdır"

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