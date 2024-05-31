Фергюс Олд: Проект "Молодые агропредприниматели" актуален для Азербайджана в преддверии COP29

Проект "Молодые агропредприниматели" особенно актуален в связи с подготовкой Азербайджана к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Проект "Молодые агропредприниматели" особенно актуален в связи с подготовкой Азербайджана к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд заявил на конференции, посвященной реализации проекта "Молодые агропредприниматели", финансируемого Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO).

Дипломат сказал, что в период проведения COP29 в Баку со всего мира съедутся специалисты по окружающей среде, в том числе британские исследователи, ученые, которые занимаются наукой о растениях и устойчивым сельским хозяйством.

Посол отметил, что последствия изменения климата уже ощущаются, и сельское хозяйство должно быть адаптировано для обеспечения устойчивости к ним.

"Учитывая масштабы этих проблем, поиск инновационных подходов в сельском хозяйстве сейчас важен как никогда. Мы также знаем, что молодые люди часто испытывают трудности с поиском содержательных и надежных возможностей работы в своих местных сообществах. Поэтому посольство Великобритании в Азербайджане гордится тем, что финансирует наших ценных партнеров", - сказал Ф.Олд.