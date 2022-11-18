Фазаил Агамалы: Продовольствие и лекарства постоянно дорожают

В Азербайджане цены на продовольствие и лекарства постоянно растут.

В Азербайджане цены на продовольствие и лекарства постоянно растут.

Как сообщает Report, об этом депутат Фазаил Агамалы сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Это нужно предотвратить. Правительство продолжает деятельность в связи с этим. Я предлагаю временно приостановить налог на добавленную стоимость и таможенную пошлину на ввоз этих товаров. Надеюсь, Азербайджан и в целом мир вскоре выйдут из этой ситуации. Предприняв временные шаги, мы можем оказать положительное влияние на условия жизни людей", - отметил депутат.