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Фазаил Агамалы: Продовольствие и лекарства постоянно дорожают

Фазаил Агамалы: Продовольствие и лекарства постоянно дорожают В Азербайджане цены на продовольствие и лекарства постоянно растут.
Бизнес
18 ноября 2022 г. 11:44
Фазаил Агамалы: Продовольствие и лекарства постоянно дорожают

В Азербайджане цены на продовольствие и лекарства постоянно растут.

Как сообщает Report, об этом депутат Фазаил Агамалы сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Это нужно предотвратить. Правительство продолжает деятельность в связи с этим. Я предлагаю временно приостановить налог на добавленную стоимость и таможенную пошлину на ввоз этих товаров. Надеюсь, Азербайджан и в целом мир вскоре выйдут из этой ситуации. Предприняв временные шаги, мы можем оказать положительное влияние на условия жизни людей", - отметил депутат.

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Версия на азербайджанском языке Fəzail Ağamalı: “Ərzaq və dərman durmadan bahalaşır”

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