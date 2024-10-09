Фаррух Раза: В СНГ имеется большой потенциал для создания халяльной экосистемы

15:02

В странах СНГ имеется большой потенциал для создания халяльной экосистемы.

Как сообщает Report, об этом заявил главный исполнительный директор Консультационной и гарантийной службы по исламским финансам Великобритании Фаррух Раза на Форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum) в Баку.

По его словам, выгодное географическое положение региона, богатые природные ресурсы, плодородные земли создают благоприятные условия для развития халяльной экосистемы.

"Важное значение имеет развитие человеческого капитала, а также создание широкой инфраструктуры, включающей технологии, логистику, доступ к рынкам, брендирование и сертификацию халяльных продуктов. Движущей силой халяльной экосистемы в СНГ является обширное предложение. Сюда входят политическая стабильность, экономический рост, прочные исторические и религиозные связи с мусульманским миром, а также преобладание мусульманского населения. В то же время в регионе сформировались разумный технологический прогресс и исламские финансы", - сказал Ф.Раза.

Он заявил, что для функционирования халяльной экосистемы необходимо обеспечить ряд условий.

"Прежде всего, необходимо иметь четкое видение, политическую волю и заинтересованность всех сторон, вовлеченных в процесс. Далее следует разработка дорожной карты. Важно обеспечить регулирование, контроль и стимулы для эффективной работы. Одновременно с этим необходимо повысить доверие общественности. Для этого следует активизировать процессы аккредитации и сертификации", - добавил Ф.Раза.