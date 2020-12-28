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Фармкомпании снизят цены на некоторые препараты для доступа на рынок Китая

Фармкомпании снизят цены на некоторые препараты для доступа на рынок Китая Новый список вступит в силу с марта 2021 года
Бизнес
28 декабря 2020 г. 18:00

Китайские и зарубежные фармкомпании согласились снизить цены более чем на 100 препаратов для их включения в список лекарств, поставляемых населению по программам государственного медицинского страхования.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайское Национальное управление по страхованию в области здравоохранения.

По данным агентства, цены снижены на 119 препаратов в среднем на 50,6%, 96 лекарств из них являются препаратами, для которых не существует более дешевых аналогов на китайском рынке. Новый список вступит в силу с марта 2021 года.

В числе компаний, согласившихся на существенное снижение цен для китайского рынка, в частности, значатся такие крупные, как швейцарская Novartis и израильская Teva. Эксперты предполагают, что, даже несмотря на снижение цены на 50% для включения в список государственного медицинского страхования, компании получат резкий рост продаж этих препаратов.

По данным исследователей из ICBC International Research, продажи лекарств, включенных в прошлый список управления, только за последние девять месяцев 2020 года выросли в среднем почти на 2 000%.

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