​Фармкомпании России и Азербайджана инвестируют в совместный проект 70 млн. евро

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанская инвестиционная компания, азербайджанская "Вита-А" и российская "Р-Фарм" планируют инвестировать 70 млн. евро в проект организации производства лекарственных средств в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Expert Online, в результате сотрудничества будет создано совместное предприятие "Хаят фарм", 45% которой получит "Р-Фарм", 55% - "Вита-А". После одобрения учредителями бизнес-плана "Вита-А" передаст 10-процентную долю в управление АИК.

По информации, "Хаят фарм" будет ориентировано на производство препаратов для терапии онкологических, аутоиммунных эндокринных заболеваний, лечения ВИЧ/СПИД, вирусных гепатитов и прочих болезней. К 2019 году ожидается выход предприятия на полную проектную мощность.

Эксперты маркетинговой и консалтинговой компании IMS Health отмечают, что Азербайджан - крупнейший фармрынок Южного Кавказа с годовым оборотом аптечных сетей в 471 млн. доллар.

По итогам 2015 года "Р-Фарм" заняла 7-е место среди крупнейших фармдистрибьюторов России, контролируя 7,3% рынка. Объем продаж составил 74 млрд. рублей (примерно 1 млрд. долларов), что на 7% превысило показатели прошлого года. По собственным оценкам компании, оборот за 2015 год составил 77 млрд. рублей.