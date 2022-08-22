Фармкомпании Азербайджана и Германии обсудили возможности сотрудничества

Германо-Азербайджанская торговая палата (AHK Azerbaijan) организовала двухдневную деловую поездку в Азербайджан для делегации, в состав которой вошли представители германских фармацевтических компаний.

Германо-Азербайджанская торговая палата (AHK Azerbaijan) организовала двухдневную деловую поездку в Азербайджан для делегации, в состав которой вошли представители германских фармацевтических компаний.

Об этом Report сообщили в "AHK Azerbaijan".

В рамках программы представители пяти германских и десяти азербайджанских фармацевтических компаний приняли участие в презентационном мероприятии на тему "Германская фармацевтическая продукция для Азербайджана", прошедшем в конференц-зале "AHK Azerbaijan".

Германские гости ознакомили участников мероприятия с деятельностью своих компаний, представили свои проекты и предложения, обсудили возможности сотрудничества и предстоящие мероприятия в регионе.

На мероприятии выступили Фабиан Зиттлау, заместитель исполнительного директора "AHK Azerbaijan" и Хайко Шварц, заместитель посла Германии в Азербайджане.