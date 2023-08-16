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Фармацевтические компании Узбекистана хотят инвестировать в Азербайджан

Фармацевтические компании Узбекистана хотят инвестировать в Азербайджан С представителями около 10 фармацевтических компаний Узбекистана обсуждены перспективы инвестирования в Пираллахинский промышленный парк.
Бизнес
16 августа 2023 г. 11:54
Фармацевтические компании Узбекистана хотят инвестировать в Азербайджан

С представителями около 10 фармацевтических компаний Узбекистана обсуждены перспективы инвестирования в Пираллахинский промышленный парк.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана.

Сообщается, что в ходе визита в Азербайджан советник председателя Агентства по развитию фармацевтической промышленности Узбекистана Хилола Ганиева и делегация руководителей ряда фармацевтических компаний этой страны ознакомились с проделанными в Пираллхинском промпарке работами и деятельностью завода по производству одноразовых шприцев резидента промпарка ООО Diamed Co.

В рамках визита состоялась встреча делегации Узбекистана с руководством Агентства развития экономических зон и Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Азербайджана.

Председатель правления Агентства по развитию экономических зон Эльшад Нуриев рассказал о функционирующих в стране промышленных зонах, созданной благоприятной инвестиционной среде для развития предпринимательской деятельности, налоговых и таможенных льготах.

В рамках встречи представители узбекских компаний выступили с презентациями о деятельности представляемых ими предприятий.

В завершение были обсуждены реализация в промышленных зонах совместных проектов в области фармацевтики, возможность создания научно-исследовательского центра для развития сотрудничества в фармацевтической сфере.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanın əczaçılıq şirkətləri Azərbaycana investisiya yatırmaq istəyir

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