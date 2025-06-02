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Фарид Хидаятзаде: Государственный и частный сектор должны объединиться для развития Карабаха

Фарид Хидаятзаде: Государственный и частный сектор должны объединиться для развития Карабаха Для достижения экономического развития на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана государственный и частный сектор должны работать вместе.
Бизнес
2 июня 2025 г. 13:55
Фарид Хидаятзаде: Государственный и частный сектор должны объединиться для развития Карабаха

Для достижения экономического развития на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана государственный и частный сектор должны работать вместе.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил член правления одного из ведущих банков страны Фарид Хидаятзаде на Карабахском образовательном и партнерском форуме "Совместные шаги для будущего Карабаха".

По его словам, он рассмотрел опыт государственно-частного партнерства в ряде стран: "В Азербайджане также существует тесное сотрудничество между частным и государственным секторами".

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Версия на азербайджанском языке Bank rəsmisi: "Qarabağda iqtisadi inkişaf üçün dövlət və özəl sektor birlikdə çalışmalıdır"

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