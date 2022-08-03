О нас

ФАО и Канада посодействуют Украине в решении проблемы дефицита зернохранилищ

ФАО и Канада посодействуют Украине в решении проблемы дефицита зернохранилищ Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) при финансовой поддержке Канады начала новый проект на сумму 40 млн долларов США для дальнейшего решения проблемы дефицита зернохранилищ в Украине.
Бизнес
3 августа 2022 г. 14:30

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) при финансовой поддержке Канады начала новый проект на сумму 40 млн долларов США для дальнейшего решения проблемы дефицита зернохранилищ в Украине.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что эта инициатива позволит обеспечить хранение дополнительных 2,4 млн тонн зерна в 2022-2023 годах вместе с соответствующей технической поддержкой и оборудованием.

"Благодаря финансированию, предоставленному Министерством иностранных дел Канады, ФАО предоставит средства для временного и постоянного хранения зерна, включая полиэтиленовые рукава для хранения зерна, погрузочно-разгрузочное оборудование и долгосрочные модульные хранилища, ориентированные на малые и средние фермерские хозяйства в 15 областях", - подчеркнул глава офиса ФАО в Украине Пьер Вотье.

Кроме того, ФАО закупит лабораторное оборудование на сумму до 2 млн долларов США для поддержки шести стратегических лабораторий для проведения тестирований для выявления болезней животных в соответствии с правилами безопасной торговли Всемирной организации здравоохранения животных.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Медработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
ФотоМедработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
27 июля 2022 г. 17:29
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
28 июля 2022 г. 10:41
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
28 июля 2022 г. 17:22
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
30 июля 2022 г. 10:17
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
31 июля 2022 г. 12:26
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
1 августа 2022 г. 14:30
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
2 августа 2022 г. 06:57
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
2 августа 2022 г. 11:19
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
2 августа 2022 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi