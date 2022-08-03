ФАО и Канада посодействуют Украине в решении проблемы дефицита зернохранилищ

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) при финансовой поддержке Канады начала новый проект на сумму 40 млн долларов США для дальнейшего решения проблемы дефицита зернохранилищ в Украине.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) при финансовой поддержке Канады начала новый проект на сумму 40 млн долларов США для дальнейшего решения проблемы дефицита зернохранилищ в Украине.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что эта инициатива позволит обеспечить хранение дополнительных 2,4 млн тонн зерна в 2022-2023 годах вместе с соответствующей технической поддержкой и оборудованием.

"Благодаря финансированию, предоставленному Министерством иностранных дел Канады, ФАО предоставит средства для временного и постоянного хранения зерна, включая полиэтиленовые рукава для хранения зерна, погрузочно-разгрузочное оборудование и долгосрочные модульные хранилища, ориентированные на малые и средние фермерские хозяйства в 15 областях", - подчеркнул глава офиса ФАО в Украине Пьер Вотье.

Кроме того, ФАО закупит лабораторное оборудование на сумму до 2 млн долларов США для поддержки шести стратегических лабораторий для проведения тестирований для выявления болезней животных в соответствии с правилами безопасной торговли Всемирной организации здравоохранения животных.