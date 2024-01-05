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ФАО: 2023 год завершился снижением мировых цен на продовольствие

ФАО: 2023 год завершился снижением мировых цен на продовольствие Базовый уровень мировых цен на продовольственные товары снизился в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем, составив в среднем 118,5 пункта, что на 1,5% ниже, чем в ноябре, и на 10% ниже, чем в декабре 2022 года.
Бизнес
5 января 2024 г. 18:59
ФАО: 2023 год завершился снижением мировых цен на продовольствие

Базовый уровень мировых цен на продовольственные товары снизился в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем, составив в среднем 118,5 пункта, что на 1,5% ниже, чем в ноябре, и на 10% ниже, чем в декабре 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Индексы продовольственных цен, опубликованные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО).

В целом за 2023 год индекс был на 13,7% ниже среднего значения 2022 года, когда цены на определенные продукты, в том числе зерновые, достигли пикового уровня.

Отмечается, что за 2023 год выше был только международный индекс цен на сахар, но в декабре 2023 года произошло самое резкое падение международных котировок этого продукта.

При этом увеличился на 1,5% по сравнению с ноябрем индекс цен ФАО на зерновые. Рост цен на пшеницу, кукурузу, рис и ячмень отчасти отражает логистические сбои, которые препятствовали поставкам из основных стран-экспортеров. В целом за год индекс на зерновые был на 15,4% ниже среднего уровня 2022 года, что отражает хорошее снабжение мировых рынков, отмечается в заявлении.

Исключение касается только риса, рост цен на который достиг 21%, в основном из-за опасений по поводу влияния урагана Эль-Ниньо на производство и последствия экспортных ограничений, введенных Индией.

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