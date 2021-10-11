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Facebook запретит продажу охраняемых земель через свои сервисы

Facebook запретит продажу охраняемых земель через свои сервисы Компания Facebook анонсировала меры по пресечению попыток продажи охраняемых земель на своих площадках, а также в приложениях WhatsApp и Instagram.
Бизнес
11 октября 2021 г. 19:47
Facebook запретит продажу охраняемых земель через свои сервисы

Компания Facebook анонсировала меры по пресечению попыток продажи охраняемых земель на своих площадках, а также в приложениях WhatsApp и Instagram.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Меры были приняты вслед за февральским расследованием BBC, в ходе которого было обнаружено, что люди незаконно продавали большие участки земли в бразильских тропических лесах Амазонки на платформе Facebook Marketplace.

Теперь компания собирается проверить и сопоставит списки на своей торговой площадке со списком охраняемых земель, чтобы выявить тех, кто нарушает новую политику компании. Если такие случаи будут найдены, то все объявления нарушителей будут заблокированы, сообщает Газета.ru.

При этом данная мера является первым шагом, который направлен на решение проблемы незаконной продажи земель.

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Версия на азербайджанском языке “Facebook”un servisləri vasitəsilə qoruq torpaqları satışına son qoyulur

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