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Евросоюз создал резерв для помощи бизнесу из-за проблем от Brexit

Евросоюз создал резерв для помощи бизнесу из-за проблем от Brexit Евросоюз спустя более чем год обсуждений и согласований создал специальный фонд в размере 5 млрд евро для помощи бизнесу из-за проблем, вызванных Brexit.
Бизнес
28 сентября 2021 г. 21:57
Евросоюз создал резерв для помощи бизнесу из-за проблем от Brexit

Евросоюз спустя более чем год обсуждений и согласований создал специальный фонд в размере 5 млрд евро для помощи бизнесу из-за проблем, вызванных Brexit.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом говорится в сообщении Совета стран ЕС.

Глава Евросовета Шарль Мишель в июле 2020 года предложил создать этот резерв на случай необходимости противостоять непредвиденным экономическим последствиям Brexit по окончании переходного периода, то есть после 31 декабря 2020 года.

"Совет сегодня окончательно одобрил создание фонда, призванного помочь государствам-членам ЕС бороться с негативными последствиями Brexit. Фонд в размере 5 млрд евро в ценах 2018 года будет поддерживать наиболее пострадавшие регионы, секторы экономики и сообщества", - говорится в релизе.

Фонд будет поддерживать государственные и частные предприятия, которые столкнулись с перебоями в торговых потоках, новыми расходами на таможенные проверки и административные процедуры. Средства этого резерва будут, в частности, направляться на компенсацию дополнительных расходов и убытков, возникающих в результате выхода Великобритании из Европейского союза.

Решение Совета стран ЕС - последний этап процедуры согласования фонда. Необходимое для его работы регулирование вступит в силу в первой половине октября, свидетельствует релиз.

Великобритания и Евросоюз завершили переходный период по Brexit 1 января, в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. В соответствии с условиями сделки Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.

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